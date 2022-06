Mariana Rios posa de biquíni jeans e brinca: ‘Pode ir assim na festa junina?’

Mariana Rios inventou moda nesta quarta-feira (15) e mostrou um novo look para as festas juninas. A artista posou com um biquíni jeans, um cinto com fivela grossa e chapéu de caubói.

Os fãs se divertiram com a publicação. “Hahhahahahaha vai colocar mais fogo que a fogueira”, comentou uma seguidora. “Gata maravilhosaaa”, elogiou um fã. A família, contudo, ficou um pouco preocupada com a roupa micro. “Põe um casaquinho, filha!”, brincou a mãe. “Você pode constipar”, disse o pai, entrando na onda.