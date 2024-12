Mariana Rios descobre doença após pico de estresse; especialista faz alerta: ‘Não ignorar os sinais que o corpo dá’

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 11/12/2024 - 13:28 Para compartilhar:

Durante entrevista ao programa ‘The Noite’, do SBT, a atriz Mariana Rios, de 39 anos, revelou que foi diagnosticada com a doença de Ménière, uma condição auditiva rara, após enfrentar um intenso período de estresse. Na ocasião, ela compartilhou como sua rotina exaustiva, incluindo constantes viagens entre o Rio de Janeiro e São Paulo, afetou sua saúde.

Mariana contou que, durante um momento de alta pressão no trabalho, percebeu um zumbido no ouvido logo após descer de um voo. Inicialmente, ela ignorou os sintomas, mas crises de tontura e labirintite a levaram a buscar ajuda médica. Após o diagnóstico, foi informada de que o tratamento nas primeiras 36 horas poderia ter evitado danos maiores. Como consequência, a atriz perdeu 30% da audição no ouvido esquerdo, um quadro irreversível.

Com sua experiência, a artista reforçou a importância de cuidar da saúde mental e física, alertando sobre os impactos do estresse prolongado na qualidade de vida.

O que é a doença de Ménière?

A doença de Ménière é autoimune e afeta o labirinto do ouvido, provocando perda auditiva, zumbido constante e tontura. Mariana destacou a necessidade de cuidados específicos para gerenciar a doença, como garantir entre 8 e 9 horas de sono por noite, além de equilibrar a vida profissional e pessoal.

Procurada pela reportagem de IstoÉ Gente, a especialista em autoconhecimento Renata Fornari explica que o sistema imunológico é diretamente afetado pelas nossas emoções e por momentos de estresse.

“Louise Hay, considerada pioneira no estudo da relação entre padrões emocionais, mentais e as doenças, dizia que nossos corpos estão todos interligados — físico, mental, emocional e espiritual. O que se passa em um corpo afeta diretamente os outros”, começa Fornari.

Segundo ela, no caso do zumbido, por exemplo, que é um tema recorrente, Louise sugere no livro Você Pode Curar Sua Vida — um dos 30 livros mais vendidos da história do mercado editorial — que ele representa a recusa em ouvir a própria intuição, a voz interior. Ela propõe novos padrões de pensamento para trabalhar essas causas emocionais.

“Como representante dessa metodologia no Brasil, minha maior recomendação para as pessoas, no entanto, é não se apegar apenas ao que está escrito na tabela de doenças de Louise Hay, mas se conectar com a sabedoria do próprio corpo. Pergunte a si mesma: ‘O que essa questão está querendo me ensinar?’. Eu estou absolutamente convencida de que qualquer doença, dor ou desconforto são grandes professores. Eles vêm nos mostrar lições que precisamos aprender ou indicar que é hora de recalcular a rota, ajustar o caminho ou tomar decisões diferentes”, diz Renata Fornari.

A especialista em autoconhecimento completa dizendo que o mais importante é não ignorar os sinais que o corpo nos dá. “Eles falam conosco o tempo todo. Precisamos nos abrir internamente para compreender qual é a oportunidade de aprendizado e crescimento que cada uma dessas situações nos oferece.”