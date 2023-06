Mariana Nolasco assume bissexualidade e fãs afirmam: ‘Todo mundo já sabia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 8:56 Compartilhe

Famosa por hits como ‘Deixei’ e ‘Alto Mar’, a cantora Mariana Nolasco usou seu Twitter para declarar que é bissexual. Para surpresa da artista, os fãs já desconfiavam da informação.

“Esses dias soubi (sic) que sou bi”, declarou Mariana, em seu Twitter pessoal.

esses dias eu soubi q sou bi — Mariana Nolasco (@MarianaNolasco) June 27, 2023

Nos comentários da publicação, a cantora foi surpreendida pelos fãs, que não se mostraram surpresos com a novidade. “Vou fingir surpresa”, escreveu uma internauta. “Só você não sabia disso”, afirmou outra. “Estou zero chocada com esta notícia, inclusive espero ela há muito tempo. Antes tarde do que nunca”, disse uma terceira.

