Mariana Goldfarb reflete sobre solidão e diz ter superado medo de ficar sozinha: ‘Autoconhecimento’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 20:48 Compartilhe

A modelo Mariana Goldfarb, 32 anos, está solteira desde o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond, 43, em abril deste ano.

Após uma viagem de 40 dias sozinha, ela usou a sua conta no Instagram para fazer uma reflexão, nesta terça-feira (25), sobre solteirice e falar das descobertas de ter aproveitado o verão europeu em sua própria companhia.

“Essa viagem sozinha veio junto de um processo meu muito profundo, de muito tempo, de autoconhecimento”, começou ela em um vídeo publicado no Feed.

Mariana aproveitou para dar conselhos a quem tem receio de encarar a solidão.

“Não tenham medo de estarem sozinhas, viajarem sozinhas e estarem na própria companhia. Se tem uma coisa que não senti nesta viagem foi solidão. O que eu senti foi plenitude, eu chorei, eu ri, mas eu estava na minha companhia, na minha presença, inteira em mim, e não tem nada que seja mais especial e transformador do que isso”, garantiu ela.

Ainda durante o vídeo, a apresentadora refletiu a respeito de suas relações amorosas.

“Eu cheguei aos 32 anos com a crença limitante de que tinha medo de ficar sozinha e ser considerada uma mulher de insucesso por estar sozinha, de como as pessoas iam julgar. Eu tive relacionamentos durante 18 anos consecutivos. Nunca fiquei solteira, e agora vejo que tinha tanto medo de estar comigo que estava sempre com um parceiro. Só que tenho descoberto tantas coisas ao meu respeito, boas e ruins, que amadureci tanto e vi que dou conta”, analisou ela.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias