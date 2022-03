Mariana Goldfarb publica selfie e diz: ‘Último dia com 30 anos’

Mariana Goldfarb publicou uma selfie na manhã desta quarta-feira (2). A modelo e nutricionista posou sem maquiagem para uma selfie, publicada nos stories do Instagram, e comentou sobre a nova fase que se aproxima.

“Último dia com 30 anos”, escreveu ela na legenda da foto, em que aparece com o cabelo molhado e no meio da natureza. Anteriormente, Mariana já havia mostrado um pouquinho da sua manhã ao lado do cachorrinho de estimação.

