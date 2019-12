Mariana Goldfarb posa nua em sofá fãs adoram

Mariana Goldfarb modelo e apresentadora casada com o ator Cauã Reymond, compartilhou uma nova foto em sua conta do Instagram neste domingo (1), em que aparece nua em um sofá, se cobrindo apenas com uma almofada por cima.

Veja também

Cauã Reymond é flagrado com filha e Mariana Goldfarb em shopping

Mariana Goldfarb exibe tatuagens em foto de topless no Instagram

A modelo dispensou uma legenda para a foto, que logo a rendeu centenas de elogios na sessão de comentários como “maravilhosa em tudo que faz”, “mulher perfeita” e “uma das mais lindas do planeta”.