Mariana Goldfarb muda visual e celebra: ‘É tão bom viver essa liberdade’

Mariana Goldfarb, de 32 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (18), o novo visual, com cabelos em uma nova tonalidade.

A modelo e mulher do ator Cauã Reymond apostou em uma cor mais acobreada, quase ruiva, diferente da tonalidade mais loira que vinha usando.





“Um mar de cabelos. É tão bom viver essa liberdade. Hoje foi dia de cuidar”, escreveu a modelo.

Na caixa de comentários, Mariana recebeu uma série de elogios pela mudança. “Ainda mais linda”, escreveu uma seguidora. “Perfeição”, disse outra. “Linda é pouco pra ela”, cravou mais uma fã.