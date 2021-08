Mariana Goldfarb mostra corpo real ao deixar estrias à mostra: ‘Rachando de tão gostosa’

Mariana Goldfarb mostrou que é igual a todas as mulheres. Na manhã desta segunda-feira (09), a modelo compartilhou uma foto no Instagram em que aparece de biquíni branco, deixando à mostra suas estrias no bumbum.

“Bom dia! Dei o start na hashtag do verão, rachando de tão gostosa, porque não sou obrigada”, escreveu a mulher de do ator Cauã Reymond na legenda do post.

Na sequência, Goldfarb recebeu muitos elogios dos seguidores por mostrar seu corpo real: “Inspiração”, ” Você é maravilhosa demais”, “Mulher necessária para esse mundo!”, foram algumas das manifestações dos internautas.

Veja a foto de Mariana Goldfarb:

