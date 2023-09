Mariana Goldfarb investe em tendência ‘brazilcore’ com biquíni cavado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2023 - 5:47 Compartilhe

Mariana Goldfarb arrancou suspiros de seguidores nesta terça-feira, 12, com uma sequência de cliques publicada em seu Instagram. Nas fotos, a modelo e nutricionista aparece vestindo biquíni com as cores do Brasil e curtindo um dia ensolarado na praia.

“É do Brasil”, brincou, na legenda da publicação. O conjunto escolhido por Mariana segue a linha do “brazilcore“: roupas que valorizam a estética e a bandeira nacional.

Os registros renderam mais de 24 mil curtidas de admiradores. “A mais gata do Brasil”, escreveu uma seguidora, nos comentários. “Cauã dispensou isso?”, indignou-se outro, referindo-se ao ex-marido da modelo. Ela e Cauã Reymond se separaram em abril deste ano, após 4 anos de relacionamento.

