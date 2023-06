Mariana Goldfarb exibe seu visual praiano e brinca: ‘Estou me namorando’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2023 - 22:35 Compartilhe

Mariana Goldfarb optou por aproveitar o feriado prolongado renovando seu bronzeado. Neste domingo, 11, a modelo de 34 anos utilizou os stories de seu Instagram para compartilhar o momento em que se preparava para desfrutar do sol do Rio de Janeiro em mais um dia na praia.

Vestindo um biquíni verde, ela posou para a câmera e brincou: “Eu tô me namorando para todo mundo ver”. Em seguida, a influenciadora digital e nutricionista compartilhou seus truques de beleza para obter um visual natural.

“Depois do protetor e do blush, a gente vai pentear a sobrancelha para cima, que eu amo! É uma coisa mais selvagem. Não gosto de nada muito certinho, não. Gosto de fazer as coisas da minha maneira, sabe como é que é? Não gosto de ninguém mandando nada, e de fazer o que eu quiser!”, disse Mariana.

“Agora, a gente vai para a última parte, que é um reparador labial para proteger muito, porque a minha boca sempre resseca. Agora sim”, concluiu.

