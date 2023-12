Mariana Goldfarb detalha relacionamento abusivo e público aponta indireta para Cauã Reymond

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/12/2023 - 8:06 Para compartilhar:

Mariana Goldfarb e Cauã Reymond anunciaram, em abril, o fim do relacionamento de sete anos. Logo depois, a modelo passou a fazer alguns desabafos sobre relacionamento abusivo. Nesta terça-feira, 19, ela detalhou o fim de tal relação, fato que chamou a atenção do público. Segundo internautas, os relatos podem ser sobre o casamento com o ator.

“Quando eu saí do relacionamento abusivo que eu tive, me foi dito que eu não ia trabalhar com a mesma frequência que eu trabalho, de que ninguém ia me querer, eu não seria nada, que meu gênio é super difícil então quem ia querer ficar com uma pessoa com um gênio como o meu? E eu queria dizer pra vocês o seguinte: não caiam nesse papinho”, relatou Mariana no Instagram.

A modelo, então, alertou: “Tudo o que o abusador fala para minar o seu amor próprio, sua autoconfiança e a forma que a gente se comunica com o mundo, é mentira”. “Eu sei que dá medo de sair de certas situações, de onde a gente acha que é isso mesmo. Eu sei que é difícil, pode acreditar que eu sei que é difícil”, completou.

Mariana destacou que deseja usar sua influência nas redes sociais para ajudar outras mulheres. “Eu amo quando alguém vem pra mim e fala que conseguiu sair de uma relação difícil ou que conseguiu enxergar a vida de outra maneira. Eu quero ser uma influenciadora com esse propósito”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias