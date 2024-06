Mariana Goldfarb compartilha clique com novo namorado, Rafael Kemp

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2024 - 17:16 Para compartilhar:

A influenciadora Mariana Goldfarb, 34 anos, marcou presença no casamento de sua irmã, Bela Goldfarb, ao lado do novo namorado, o empresário Rafael Kemp, 29. Neste domingo, 16, ela usou o Instagram para compartilhar cliques da comemoração, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, Mariana elegeu um look ousado, um vestido preto de mangas longas e um decote profundo. Sorridentes, os pombinhos posaram coladinhos para a foto.

“Isabela e Rafael ensinando o que é um casamento”, escreveu ela ao publicar um carrossel com os registros da comemoração intimista, apenas para amigos próximos e a família.

Vale lembrar que Mariana estava solteira desde o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond, em março de 2023, após sete anos juntos. Ela assumiu o relacionamento com Rafael Kemp no final de maio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)