Mariana Goldfarb celebra últimos passos para se tornar nutricionista: ‘Nunca é tarde demais’

Mariana Goldfarb já estudou Direito e Comunicação, mas foi na Nutrição que ela encontrou o seu chamado. Por isso, nesta terça-feira (14), a bela compartilhou a conclusão de mais uma etapa da vida acadêmica e que agora está pertinho do diploma.

“Quando me perguntavam o que eu queria fazer da vida eu não tinha uma resposta. Simplesmente não sabia. Não confiava em mim o suficiente pra achar que poderia concluir algo. Já tinha feito faculdade de direito e comunicação e não conclui nenhuma das duas”, relembrou.





“Até que desenvolvi anorexia, fui estudar a nutrição para me curar e descobri um mundo que me encantou e através desse mundo eu posso ajudar outras pessoas que queiram uma vida mais livre e harmônica. Me encontrei na nutrição e em toda a riqueza que essa palavra significa”, contou ela. “Nunca é tarde demais”, finalizou.

Nos stories, a futura nutricionista contou que o estágio no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, foi “transformador”. “Muito grata”, completou.