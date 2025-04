Mariana Goldfarb aponta misoginia e violência em meio à polêmica com Cauã Reymond

Mariana Goldfarb usou o seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 16, para fazer um alerta sobre os seus desabafos recorrentes nas redes sociais, que apontam ter vivido um relacionamento abusivo.

A postagem aconteceu no mesmo dia em que Cauã Reymond mandou entregar um buquê de flores à Ana Maria Braga, acompanhado de uma mensagem sobre amor, durante o programa “Mais Você”, ao vivo, em meio às especulações de clima tenso entre ele e outros atores nos bastidores da novela “Vale Tudo”, da TV Globo.

Sem citar nomes, a modelo compartilhou que agora “tudo está vindo à tona”. “Tudo que eu falei sobre misoginia, violência, machismo.. está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote”, escreveu ela.

Mariana e Cauã começaram a namorar em 2016, realizaram uma cerimônia íntima para oficializar o casamento em abril de 2019 e anunciaram a separação em abril de 2023.

Não demorou muito para que os internautas atribuíssem a postagem de Mariana a Cauã, e o ato de entregar flores à Ana Maria uma tentativa de apaziguar as polêmicas dele com os colegas de elenco.

Dentre os desentendimentos nos corredores das gravações, destacam-se as supostas discussões de Reymond com Bella Campos, que teriam sido levadas ao compliance da emissora, e à forma agressiva como o ator teria agido ao ser tocado por Humberto Carrão.

