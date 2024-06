Mariana Goldfarb antecipa comemoração do primeiro Dia dos Namorados com Rafael Kemp

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2024 - 7:26 Para compartilhar:

Mariana Goldfarb, de 34 anos, acabou antecipando a comemoração do Dia dos Namorados, e celebrou na noite desta terça-feira, 11. A influenciadora saiu para jantar acompanhada do novo namorado, o empresário Rafael Kemp. Ela assumiu o novo relacionamento no fim do mês passado.

“Dia dos Namorados é hoje”, escreveu Mariana ao compartilhar uma foto do restaurante. Além disso, também aproveitou para elogiar a experiência que teve no local. “Foi um sonho mesmo essa experiência. Um gole no whisky e depois bala no sushi”, descreveu ela.

Por mais que estivesse em um momento a dois, Goldfarb manteve a discrição e não tirou nenhuma foto com o amado. Rafael foi ainda mais comedido e apenas publicou algumas fotos dos pratos que eles provaram.

O relacionamento de Mariana com o empresário é o primeiro da influenciadora após o fim do casamento com Cauã Reymond, em abril do ano passado. Goldfarb e o ator estavam juntos desde 2016 e se casaram em 2019.