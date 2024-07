Mariana Godoy diz que ex-chefe tentou beijá-la à força

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2024 - 9:35 Para compartilhar:

Recentemente, a jornalista Mariana Godoy relatou uma situação de assédio que sofreu no ambiente de trabalho no início da sua carreira, no final da década de 1980. Atualmente com 55 anos, a ex-jornalista da TV Globo revelou que o âncora Roberto Avallone, falecido em 2019, tentou beijá-la à força.

Tudo começou quando Mariana, que trabalhava na TV Gazeta, foi convidada a fazer um teste na Record TV, mas resolveu avisar o chefe primeiro. “Eu não iria sem avisar meu chefe. Era tão certa, tão correta, que achava que não poderia aceitar o convite para ir a outro lugar, nem para fazer teste, nem para conversar, se não avisasse à pessoa que tinha me contratado”, contou, em entrevista ao jornalista Cosme Rímoli.

“Quando eu contei isso para o Avallone, ele ficou tão feliz com a fidelidade, que pegou minha boca para me dar um beijo, como se fosse um prêmio. Eu dei um tapa, um empurrão, saí de lá, e fui chorar no banheiro. Fiquei arrasada e com medo”, desabafou a apresentadora do “Fala Brasil”, da Record.

Por fim, Mariana recordou que preferiu não denunciar Roberto Avallone: “Não é por nada, mas o Avallone não fez isso como quem diz ‘ou você me beija, ou está fora’. Foi porque ele era sem noção, extremamente vaidoso e realmente achava que um beijo dele era um prêmio para alguém. Ele era só uma pessoa com quem eu não queria mais proximidade. Não falei com ele durante anos”.

Assista: