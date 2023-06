Mariana Felício revela que filho pode passar por cirurgia após sofrer 3 fraturas na cabeça

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 14:13 Compartilhe

A ex-BBB e apresentadora Mariana Felício viveu um susto daqueles, na semana passada, após o filho José, de 5 anos, sofrer um acidente doméstico que resultou em três fraturas na cabeça. Agora, a famosa revela que a criança pode precisar se submeter a uma cirurgia.

O menino é fruto de seu casamento com o também ex-BBB Daniel Saullo, com quem ela começou a se relacionar ainda no confinamento, na sexta edição do reality global.

Os gêmeos José e João são os filhos mais novos do casal. Além deles, os dois são pais de Anita, 8, e de Antônio, 7.

No acidente, José teve três fraturas na cabeça e precisou ser hospitalizado às pressas. A família, que mora em Passa Quatro, no interior de Minas Gerais, precisou viajar de UTI móvel para ir para São Paulo.

“Vamos levá-lo para São Paulo para saber se precisará operar ou não o nariz. Ele quebrou o nariz, teve uma fratura orbital e trincou a testa. Foram três fraturas”, informou, de acordo com publicação no site da revista Quem desta sexta-feira (16).

Mariana contou, ainda, que o neurologista que atendeu a criança na emergência informou que o acidente não afetou a criança com gravidade, mas alertou que poderia ter tido um desfecho muito pior.

Na semana passada, a criança se pendurou em uma jardineira de cimento, que acabou caindo em cima da cabeça.

