Mariana Felício relata acidente doméstico com o filho de cinco anos: ‘Três fraturas no rosto’

A ex-BBB e influenciadora Mariana Felício atualizou os fãs sobre o estado de saúde do filho José, de cinco anos, na última sexta-feira (9), após sofrer três fraturas no rosto em um acidente doméstico.

No último domingo (11), a apresentadora compartilhou registro ao lado da criança anunciando a alta hospitalar.

“Estamos de alta”, escreveu ela na legenda da publicação no Instagram.

“Passei um susto na sexta. Foi um acidente doméstico. Acho que nenhuma mãe, nenhum pai devia passar por isso na vida. Foi surreal, um filme de terror!”, começou ela a descrever os momentos de tensão que viveu.

“O José se pendurou numa jardineira aqui do nosso quintal, gigante, de cimento, e tombou em cima da cabeça dele. Ele teve três fraturas no rosto: uma fratura ocular, uma fratura nasal e uma fratura de crânio. Quase me matou do coração!”, disse ela em entrevista para o site da revista Quem, publicada nesta segunda-feira (12).

Além de José, Mariana é mãe de outras três crianças, todas frutos de seu casamento com o também ex-BBB Daniel Saullo. Os dois se conheceram na sexta edição do reality global, quando deram início ao relacionamento.

