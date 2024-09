Mariah Carey traz bailarinos de Anitta para o palco do Rock in Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 12:35 Para compartilhar:

O show de Mariah Carey para o Rock in Rio, que ocorreu no domingo, 22, contou com bailarinos brasileiros, contratados especialmente para a apresentação. Os seis convocados, que fazem parte do ballet de Anitta, comemoraram nas redes sociais por seu trabalho com a cantora americana, que esteve recentemente em São Paulo, no Allianz Parque.

Mariah Carey se apresentou no Palco Sunset, com um vestido adornado pela bandeira do Brasil. Os dançarinos Geovane Fidelis, Bruno Paiva, Hilton Junior, Tricck (nome artístico), Cleiton Oliveira e André Oliveira fizeram parte do momento.

No Instagram, Bruno compartilhou um pouco do momento, agradeceu pela oportunidade, e repostou alguns stories de amigos que prestigiaram a coreografia do grupo.

Tricck postou também sobre o assunto, e mostrou a entrada para o camarim da cantora, em seus stories do Instagram.

Já Geovane agradeceu pela oportunidade: “Um momento que vou guardar para sempre. Sonhos se tornam realidade”, disse. Ele também postou uma foto com todo o corpo de dançarinos envolvidos na produção do show de Mariah Carey.