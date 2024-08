Mariah Carey sobre vinda ao Brasil: ‘Quero comer pão de queijo e feijão com arroz’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 21:35 Para compartilhar:

Mariah Carey compartilhou seu entusiasmo pelo retorno aos palcos brasileiros, mas também pela culinária que tanto aprecia. “Quero comer pão de queijo e feijão com arroz”, revelou a estrela, em entrevista exclusiva ao Fantástico, direto de Las Vegas.

A cantora tem presença confirmada primeiro em show solo, no Allianz Parque, em São Paulo, em 20 de setembro, seguido de uma apresentação no último dia do Rock in Rio, na capital carioca, dia 22.

Além de aproveitar as delícias locais, Mariah avisou que está preparando um repertório especial para os shows, incluindo músicas que são particularmente populares entre os fãs brasileiros. Ela confirmou que vai interpretar I Want to Know What Love Is, versão do hit da banda Foreigner que ganhou ainda mais notoriedade no Brasil ao ser tema da novela Viver a Vida, da TV Globo, exibida entre 2009 e 2010.

Essa não foi a primeira vez que a estrela se mostrou animada para encontrar seus fãs brasileiros, em março, quando foi anunciada como atração principal do Rock in Rio, ela publicou nas redes sociais: “Brasil, estou chegando! Estou muito empolgada para finalmente voltar ao Brasil e ser a atração principal do lendário festival Rock in Rio no Palco Sunset no dia 22 de setembro. Vejo vocês lá!!”