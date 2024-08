Mariah Carey perde mãe e irmã no mesmo dia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/08/2024 - 19:03 Para compartilhar:

A cantora Mariah Carey, 55, vive um luto duplo após sua mãe, Patricia, e sua irmã mais velha, Alison, morrerem no mesmo dia nos Estados Unidos. As mortes das mulheres de 87 e 63 anos, respectivamente, aconteceram durante o último fim de semana. A informação foi confirmada pela revista “People”.

“Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta de eventos, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia”, disse a estrela de “Obsessed”. “Sinto-me abençoada por ter conseguido passar a última semana com minha mãe antes de seu falecimento. Eu agradeço o amor e o apoio de todos, e também o respeito pela minha privacidade neste momento”, completou.

Vale lembrar que Mariah deve se apresentar no Brasil no próximo mês: em São Paulo, no Allianz Parque, em 20 de setembro; e no Rio de Janeiro, no Rock in Rio, em 22 de setembro.