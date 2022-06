Mariah Carey elogia vídeo de Anitta cantando e sugere parceria

Mariah Carey compartilhou um vídeo em que as cantoras Anitta e Saweetie aparecem em um carro cantando sua música Shake It Off e elogiou a dupla: “Tem que fazer assim! Nós temos que fazer uma parceria já!”

A postagem feita neste sábado, 4, no Twitter, foi compartilhada pouco depois pela própria Anitta, que já revelou ser fã da cantora e inclusive cantou alguma das músicas de Mariah, como We Belong Together e Against All Odds, em apresentações no passado.





Em dezembro de 2019, as duas se conheceram pessoalmente após se encontrarem por acaso em Aspen, nos Estados Unidos.

“Eu estou vivendo o dia mais feliz da minha vida. Cruzei com a razão pela qual eu quis ser artista e mudei a minha vida. Que sensação louca”, disse Anitta, na ocasião. “Eu já falei um milhão de vezes sobre minha paixão e idolatria por ela. Nunca tive dinheiro para ir atrás dela como a grande fã que sou. Quando consegui dinheiro, não tinha tempo”, continuou.