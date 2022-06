Mariah Carey é processada por “All I Want For Christmas Is You”

Por Jonathan Stempel

(Reuters) – Mariah Carey foi processada nesta sexta-feira por seu clássico natalino de 1994 “All I Want for Christmas Is You” por um compositor que disse ter co-escrito uma música com o mesmo título cinco anos antes.





Em uma ação apresentada no tribunal federal de Nova Orleans, Andy Stone está buscando uma indenização de pelo menos 20 milhões de dólares de Carey, seu co-autor e a Sony Music Entertainment por violação de direitos autorais e apropriação indevida, entre outras alegações.

Stone, que se apresenta como Vince Vance com a banda country-pop Vince Vance & the Valiants, acusou os réus de terem explorado ilegalmente sua “popularidade e estilo único” e causado confusão ao gravar a nova música sem sua permissão.

As músicas de Carey e Stone têm letras e melodias diferentes.

Porta-vozes de Carey e da Sony Music não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A música de Carey apareceu em seu álbum “Merry Christmas” e há muito tempo é tocada no rádio e em lojas durante a temporada das festas.

Ela também liderou a parada Billboard Hot 100 todos os anos desde 2019, apesar de ter sido gravada um quarto de século atrás. “All I Want for Christmas Is You” foi a 19ª música de Carey que chegou ao primeiro lugar lista, uma a menos que os Beatles.

Stone disse que sua própria música foi “extensivamente tocada” durante a temporada de Natal de 1993, e também apareceu nas paradas da Billboard.

A ação diz que os advogados de Stone entraram em contato com os acusados pela primeira vez em abril de 2021 sobre seu suposto uso não autorizado, mas “não conseguiram chegar a um acordo”.

Os advogados de Stone não responderam imediatamente aos pedidos de comentários adicionais.

(Reportagem de Jonathan Stempel, em Nova York)