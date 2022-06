Mariah Carey é processada em US$ 20 milhões por sucesso natalino de 1994

A cantora americana Mariah Carey foi processada nos Estados Unidos por uma suposta infração ao direito autoral com seu sucesso mundial de 1994 “All I Want for Christmas Is You”, de acordo com documentos judiciais.

O demandante, um músico chamado Andy Stone, afirma ser o coautor e ter gravado uma canção festiva com mesmo nome em 1989 e nunca autorizou o seu uso.





No processo apresentado nesta sexta-feira (3) na Louisiana, Stone alega que Carey e seu colaborador Walter Afanasieff “participaram de forma consciente, deliberada e intencional de uma campanha para infringir” seu direito autoral.

O demandante reivindica danos e prejuízos de 20 milhões de dólares por supostas perdas financeiras.

A canção de Carey é um dos singles musicais mais bem-sucedidos de todos os tempos, encabeçando as listas em mais de 20 países, especialmente nas festas de Natal.

A música tem lugar de destaque na comédia romântica de temática natalina de 2003, “Simplesmente Amor”.

O single vendeu cerca de 16 milhões de cópias em todo o mundo e rendeu a Carey 60 milhões de dólares em royalties durante as últimas três décadas.

O tema de Stone, lançado com sua banda Vince Vance and the Valiants, obteve sucesso moderado nas listas de música country da Billboard.

Apesar dos títulos iguais, as duas canções têm melodias e letras diferentes.

Contudo, Stone acusa Carey e Afanasieff de tentar “explorar a popularidade e o estilo único” de sua canção, causando “confusão”.

Não está claro por que Stone abriu um processo quase 30 anos depois de Carey ter lançado sua canção.

O documento judicial estabelece que os advogados de Stone contactaram Carey e Afanasieff pela primeira vez no ano passado, mas as partes “não conseguiram chegar a nenhum acordo”.

A assessoria de imprensa de Carey não respondeu de imediato a um pedido de comentário da AFP.

Não é raro que canções tenham o mesmo título. Existem cerca de 177 obras com o nome “All I Want For Christmas Is You” registradas no escritório de direito autoral dos Estados Unidos.