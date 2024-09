Mariah Carey curte dias na China com filhos antes da apresentação no Rock in Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2024 - 16:19 Para compartilhar:

Neste sábado, 14, Mariah Carey mostrou que está aproveitando as férias em família na China. Ao lado dos filhos gêmeos, Moroccan e Monroe, de 13 anos, a estrela apareceu se divertindo na Muralha da China. “É realmente incrível”, escreveu na legenda do registro compartilhado no Instagram.

A dona do hit Obsessed irá se apresentar no Brasil na próxima semana, no dia 22, no Rock in Rio, e no dia 20, em São Paulo. Os fãs estão ansiando pelas apresentações já que faz 14 anos que ela não se apresenta no Brasil. Mariah se apresentará no Palco Sunset no mesmo dia que Shawn Mendes e Ne-Yo.

Post nas redes

Em março, a cantora fez uma publicação em suas redes sociais comemorando sua ida ao Brasil. “Estou chegando”, disse ela. Na publicação, ela complementa: “Brasil! Eu estou muito animada para finalmente voltar para esse lindo país. Mal posso esperar para o dia 22 de setembro, no Rock in Rio”.

Em 2016, Mariah iria trazer a turnê The Sweet Sweet Fantasy para o Brasil, mas cancelou as apresentações depois de desentendimentos entre produtores locais. Seu último show foi em 2010, na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.