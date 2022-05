Maria Zilda fala sobre Arthur Aguiar: ‘Tive a má sorte de trabalhar com ele’

Maria Zilda Bethlem voltou a criticar o comportamento de jovens atores. A atriz comentou sobre o assunto em entrevista ao Tv Fama e falou de Arthur Aguiar.

“Tive a má sorte de, na última novela que fiz, trabalhar com dois meninos jovens que enquanto o diretor ensaiava, eles ficavam no telefone fazendo Snapchat. Quando o diretor dizia: ‘Gravando’, eles chegavam em mim e diziam ‘Zildinha, falo o quê? Fico aonde?’. Pronto, um deles ganhou o Big Brother”, disparou, sem citar o nome do campeão do BBB22, nem do outro colega de cena.





A veterana, que acumula papéis de destaque em tramas icônicas como Top Model (Globo, 1989) e Por Amor (Globo, 1997), teve participações nas séries Magnfíca 70 (HBO, 2018) e Pico da Neblina (HBO, 2019) entre seus trabalhos mais recentes.

Sobre a escalação de Jade Picon para o elenco de Travessia, nova novela das 9 da TV Globo, Maria Zilda atenuou: “Não tenho nada contra nem a favor. Sou contra você querer ser uma celebridade quando você não quer ser ator ou não tem o talento para isso, só quer aparecer. Então, você usa isso para tirar o espaço, o trabalho de alguém que é ator, tem talento, e vai para um set trabalhar sem ter estudado, sem saber seu texto, sem prestar atenção nos ensaios.”