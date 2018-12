Maria Sharapova vence suíça na primeira rodada do Torneio de Shenzhen

Afastada três meses das quadras por causa de um problema no ombro direito, Maria Sharapova retornou às competições nesta segunda-feira, ao vencer a suíça Timea Bacsinszky, por 2 sets 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3), em jogo válido pela primeira rodada do Torneio de Shenzhen, na China.

Bacsinszky chegou a quebrar o saque de Sharapova, mas não conseguiu manter o ritmo, ao cometer 11 erros não-forçados e quatro duplas faltas.

Dona de cinco títulos de Grand Slam, Sharapova, de 31 anos, vai enfrentar na próxima rodada a chinesa Xun Fang Ying, de 17 anos, que eliminou a compatriota Fang Ying Xun.

O torneio chinês, que distribui US$ 750 mil (cerca de R$ 2,9 milhões) registrou duas surpresas logo na primeira rodada. A sérvia Ivana Jorovic derrotou a francesa Caroline Garcia, cabeça de chave número 2, por 2 sesta 0, com parciais de 6/4 e 6/2, enquanto a norte-americana Alison Riske superou a chinesa Wang Qiang, cabeça de chave 3, com um duplo 6/3.

Já a bielo-russa Aryna Sabalenka, cabeça de chave número 1 e 13ª do ranking mundial, eliminou a alemã Tatjana Maria (3/6, 6/3 e 6/1). Sua próxima rival será a russa Ekaterina Alexandrova.