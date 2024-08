Maria Rita tem instrumentos musicais roubados no Rio e se apresenta em Recife com equipamento emprestado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2024 - 8:02 Para compartilhar:

A cantora Maria Rita teve os instrumentos da sua banda roubados, na madrugada do último sábado, 24, no Rio de Janeiro, quando viajava para se apresentar no Festival Turá, em Recife, capital de Pernambuco.

Primeira atração do evento na noite de sábado, a artista fez o show com instrumentos emprestados. Maria Rita contou que, apesar de estar com toda a energia para a apresentação, não estava em um bom momento.

O caminhão de sua equipe foi roubado na região de Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

“Aprendi com meu pai [o músico César Camargo Mariano] que quando não estamos em um dia bom devemos falar. Quero pedir desculpas se hoje eu não conseguir entregar um show à altura do que vocês estão esperando”, lamentou ela durante o show, informando que os equipamentos ainda não foram encontrados.

Ela informou ao público que o caminhão com todo o equipamento da banda ainda não tinha sido encontrado:

“Não sei se vocês sabem, hoje o caminhão que transportava nossos instrumentos foi roubado, levaram tudo. Graças a Deus, o Borracha [motorista da banda], que dirige esse caminhão e está comigo há 22 anos, é pai. E pensar na possibilidade de uma violência contra ele como foi praticada me deixou muito sensível e emotiva. Todos os instrumentos que meus músicos estão tocando hoje são emprestados”, disse a cantora, visivelmente emocionada, arrancando aplausos do público.

Já nas redes sociais, a artista publicou um apelo para encontrar o caminhão.

“Quem tiver informações, por favor entrar em contato conosco por aqui ou no link que disponibilizamos em nossos stories”, postou a filha de Elis Regina no Feed do Instagram.

