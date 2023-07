Maria Rita agradece fãs após comercial com Elis Regina viralizar na web

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 22:59 Compartilhe

Após viralizar a campanha publicitária em que aparece junto à mãe, Elis Regina, por meio do uso da inteligência artificial (IA), Maria Rita agradeceu o carinho dos fãs.

“Vou ter que colocar meu celular em modo avião para poder responder a todas as mensagens que venho recebendo. Muito obrigada pelo carinho de vocês todos e por mais uma vez me darem esse colo que só o brasileiro sabe dar”, escreveu a cantora no Twitter, na última quarta-feira, 5.

Lançado na segunda-feira, 3, para comemorar os 70 anos da Volkswagen, o comercial virou um dos assuntos mais comentados na internet por ter emocionado os fãs das duas artistas.

No vídeo, Elis e Maria Rita cantam Como Nossos Pais, de Belchior, um clássico dos anos 1970, enquanto dirigem em uma estrada lado a lado. Elis aparece na direção de uma Kombi clássica, enquanto Maria Rita pilota a recém-lançada ID.Buzz, uma Kombi elétrica.

A publicidade da montadora usou deep fake, uma técnica de sobreposição de voz e expressões, para compor o dueto cantado por mãe e filha. Para unir as cantoras na peça, foi preciso usar as técnicas chamadas deep fake e deep dub, que referem-se, respectivamente, à criação de rostos e vozes por meio de IA.

A cantora tinha apenas quatro anos quando a mãe morreu aos 36 anos, em janeiro de 1982, após uma parada cardíaca por uso de drogas e álcool. Em entrevistas, Maria Rita costuma dizer que tem poucas lembranças da mãe.

Atriz se transforma em Elis Regina

Natural do Rio de Janeiro, Ana Rios foi a atriz responsável por emprestar seu rosto a inteligência artificial no comercial.

Ela tem 33 anos e é filha do diretor Luiz Henrique Rios, responsável por dirigir diversas novelas e minisséries da TV Globo, como a atual novela das 21h, Terra e Paixão, Além da Ilusão, Passione e Da Cor do Pecado – além de diversas temporadas de Malhação, da qual Ana também atuou, em 2014, na Malhação Sonhos.

Depois, em 2018, esteve em Espelho da Vida, e integrou o elenco da série Homens?, disponível no Prime Video. Já em 2021, escreveu e dirigiu o seu primeiro projeto autoral, o filme Estofo. Ela assinou a produção junto com o pai.

Em entrevista à Vogue, Ana Rios contou que assim que Maria Rita viu sua caracterização e interpretação com os trejeitos de Elis, foi às lágrimas.

