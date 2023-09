Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 15:29 Compartilhe

A atriz e apresentadora Maria Ribeiro estreia nesta segunda-feira, 18, no comando de “Par ou Ímpar”, novo videocast do GNT. Disponível em dois momentos na grade de programação da emissora, toda segunda-feira à noite, após o “Papo de Segunda”, e sextas à tarde, depois do “Saia Justa”, das 13h, Maria ressaltou que agora quer conversar e dar “vazão ao humor” que sempre teve, mas que em algum momento deixou de lado.

“Mais do que entrevistar as pessoas, é um lugar onde as personalidades podem falar sobre diferentes temas e não só sobre suas trajetórias. É claro que queremos ouvir a história dos convidados, mas também buscamos trazer a troca inesperada, algo que só acontece com a escuta e a abertura de variados pontos de vista”, contou.

Conversas e mudanças de ideias

Em cada um dos episódios, que serão lançados até o final de novembro, dois convidados irão conversar sobre temas em comum diante de suas perspectivas. Entre os confirmados estão personalidades como Heloísa Périssé, Patrícia Ramos, Milton Cunha, Aline Wirley, Andréia Horta, Ícaro Silva, Rafael Infante, entre outros.

As conversas vão passar por temas como relacionamento, maturidade, responsabilidade da fama e a exposição nas redes sociais.

“Misturamos várias gerações nos bate-papos e a cada conversa nos propusemos a mudar de ideia. Inclusive, uma das coisas mais legais, foi ver o quanto eu e os convidados, muitas vezes, mudávamos de ideia no meio de um assunto”, compartilhou.

O videocast estará disponível de forma gratuita no Globoplay e também será publicado no canal do YouTube do GNT e nas plataformas de áudio.

