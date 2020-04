Maria Ribeiro está namorando o músico Davi Moraes

Tem um novo casal de famosos na praça. Segundo o site Metrópoles, atriz Maria Ribeiro e o músico Davi Moraes estão namorado.

Com essa quarentena por conta do novo coronavírus, os dois estão longe um do outro. Maria está com os dois filhos, em sua casa no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro.

Após a atriz compartilhar um vídeo de Moraes em sua redes social e uma amiga de Maria comentar “Que casal”, os indícios de que eles estariam juntos ficaram ainda mais fortes.