Maria Ribeiro contraria tendência Barbiecore e posa com look colorido: ‘Suzy listrada’

Maria Ribeiro, 47 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (20), para compartilhar o ‘tbt’ de um look colorido e aproveitou para ir na contramão da tendência Barbiecore.

Em sua conta no Instagram, a atriz fez referência à boneca Susi ao brincar com as publicações de famosos vestidos de rosa em homenagem ao filme ‘Barbie’.

“Suzy listrada”, escreveu ela na legenda da postagem.

Os fãs curtiram a brincadeira da famosa e deixaram seus comentários.

“Ah, essa Suzy está linda!”, elogiou um seguidor. “Eu sempre preferi a Suzy”, afirmou outra usuária da plataforma. “Foto linda!”, disse outra.

O estilo Barbiecore ganhou o coração das celebridades por conta da estreia do live-action de Barbie, estrelado pela atriz Margot Robbie. A produção chegou aos cinemas na última quinta-feira (20).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Maria Ribeiro (@mariaaribeiro)

