Maria Ribeiro afirma que mentiu sobre bissexualidade e explica motivo; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2023 - 17:55 Compartilhe

A atriz Maria Ribeiro, de 47 anos, revelou ter mentido quando se assumiu bissexual. Durante participação no podcast ‘Desculpa Alguma Coisa’, a artista afirmou que pretendia ajudar a comunidade LGBTQIA+ a acabar com a violência e preconceito.

“Hoje em dia eu vejo que errei. Mas eu achava que, se todo mundo assumisse que era bissexual, eu estaria ajudando. Roubei um lugarzinho de fala que não era meu… Eu quis dizer ali, tipo assim: ‘gente, vamos todo mundo dizer que é bissexual para ver se a gente tem menos mortes’”, declarou Maria.

Durante a continuação da entrevista, a atriz afirmou que já tentou se envolver com outras mulheres, mas que as relações não evoluíram. “Já tentei, mas acho que falar tentar soa até irresponsável com a orientação sexual das pessoas. Já tive amigas que se apaixonaram por mim, mas eu sou hétero”, completou.

Maria Ribeiro foi casada com o ator Caio Blat, entre 2005 e 2017. Antes dele, a atriz se relacionou com Paulo Betti, e namorou Davi Moraes, ex-marido de Ivete Sangalo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias