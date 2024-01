Maria Paula relembra morte de Bussunda e revela que teve pressentimento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/01/2024 - 20:41 Para compartilhar:

A apresentadora Maria Paula, 53 anos, relembrou a morte de Bussunda, seu colega de elenco no “Casseta & Planeta Urgente”, programa da TV Globo que fez sucesso entre os anos de 1990 e 2010. Ela contou que sentiu “uma coisa ruim” durante a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, antes da morte do seu amigo, ocorrida justamente durante a cobertura do humorístico no evento esportivo.

A apresentadora disse que recebeu a responsabilidade de informar a morte do humorista para a esposa dele. As declarações foram feitas durante entrevista no podcast “Inteligência Ltda”, publicado na última quinta-feira, 18.

No bate-papo, Maria Paula esclareceu que uma parte da equipe do programa humorístico viajou para a Alemanha, enquanto outra ficou no Brasil gravando as esquetes.

“Todo mundo queria ir para a Copa, é claro. Mas eles me deixaram aqui em um estúdio com chroma key e todo mundo achando que eu estava na Alemanha”, relembrou ela, com bom humor.

Mas a apresentadora chegou a se programar para viagem à Alemanha, a convite de seu então marido, João Suplicy, para acompanhá-lo para uma rodada de show ao longo de quatro dias. Porém, apesar das passagens já compradas, a viagem não aconteceu para Maria Paula, que desistiu após ter um pressentimento ruim.

“Indo para a Copa da Alemanha, comecei a sentir uma coisa dentro do meu coração. Era uma coisa tão pesada, tão ruim. Não sabia o que era. Um dia antes, falei para o João: ‘Não vou para Alemanha’. Ele falou ‘você está doida? Já comprei passagem. Vamos’. Eu falei que não ia e disse a seguinte frase: ‘Estou sentindo que vão precisar de mim aqui’”, relembrou ela.

O dia seguinte trouxe a resposta para ela. Após o então marido viajar, Maria Paula recebeu uma ligação do colega Hélio de la Peña informando sobre a morte do Bussunda. Ele, então, pediu que ela transmitisse a notícia para a esposa do humorista.

“Ali a minha ficha caiu. Eu precisava ter ficado no Brasil. Foram os dias mais difíceis das nossas vidas”, lamentou a ex-Casseta & Planeta.

