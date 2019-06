Maria Maya faz aniversário e ganha beijão da namorada na piscina

Maria Maya completou 38 anos neste sábado (29) e ganhou um presente especial da namorada, Laryssa Ayres. A atriz publicou um vídeo em que aparece beijando a amada dentro da piscina.

Na legenda do post, escreveu: “Que bom ter cruzado com tuas águas, canceriana. Você transborda as coisas mais lindas que já vi em alguém. Merece muita vida, muita saúde, muita arte e muito amor! Vamos viver esse diazão seu que tá lindo! Feliz aniversário! Eu amo você, Maria Maya!”.

Maya, por sua vez, também comemorou seu aniversário com um post em seu Instagram. Na imagem, ela está de biquíni. Na legenda, escreveu: “Chegando aos 38 anos com sorriso no rosto e muitas histórias para contar”.

Confira os posts abaixo: