Maria Lina retoca cirurgia nos seios menos de um ano após colocar prótese

A influenciadora Maria Lina, 24 anos, realizou uma nova cirurgia das mamas menos de um ano após colocação de próteses.

Nesta quarta-feira (23), ela compartilhou com seus seguidores no Instagram a novidade e mostrou momentos do pós-operatório, através de uma série de vídeos publicados nos Stories.

O procedimento realizado agora consiste em retocar algumas características não aprovadas no procedimento anterior.

A menos de um ano, Maria Lina se submeteu à mastopexia com prótese, uma intervenção que promove a remoção do excesso de pele mamária, o reposicionamento dos mamilos/auréolas e inserção das próteses de silicone.

Na manhã desta quarta, a influenciadora publicou vídeos gravados antes e depois do procedimento, realizado em uma clínica de estética em São Paulo.

Nos vídeos em que ela aparece já em casa, ela conta como foi a cirurgia.

“Para quem me acompanhou o ano passado, eu fiz uma mastopexia com prótese por trás do músculo e acabei sendo muito irresponsável na minha recuperação. Eu abri um ponto embaixo, eu também pedi [na cirurgia feita no ano passado] para [o médico] aproximar meu peito o máximo que ele conseguisse, mas não gostei do resultado. Eu queria ele um pouquinho mais separado para ficar mais natural. Como eu já ia para a sala de cirurgia para corrigir o ponto, pedi para ele afastar um pouquinho”, revelou ela.

Maria Lina aproveitou para alertar seus seguidores sobre a importância da boa recuperação.

“Eu não cuidei na época, porque sempre tive uma recuperação muito boa. Não cuidei tanto quanto deveria, porque não imaginei que precisava de tanto cuidado. Não ficou o resultado do jeito que eu queria. Eu fiz essa cirurgia para corrigir uma recuperação que não foi feita da forma correta”, salientou.

