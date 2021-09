Maria Lina homenageia João Miguel no Dia do Filho: ‘Amor da minha vida’

Maria Lina Deggan fez uma homenagem ao filho João Miguel nesta quinta-feira (23), por conta do Dia do Filho. O bebê, fruto da união com seu ex-noivo Whindersson Nunes, morreu dois dias após um parto prematuro de 22 semanas.

“Feliz Dia do Filho, grande amor da minha vida! Você vai ser para sempre a melhor parte dessa minha vida. Te carrego nos meus pensamentos e dentro do meu coração para toda a eternidade”, escreveu a estudante de engenharia civil.

Whindersson e Maria Lina terminaram seu noivado em agosto, cerca de três meses depois do nascimento de João Miguel. Eles anunciaram a separação juntos, em suas redes sociais.

