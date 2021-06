Maria Lina fala pela primeira vez após perda de bebê com Whindersson: ‘Não tem sido fácil’

Ainda abalada com a perda do filho, Maria Lina usou seu perfil no Instagram na última sexta-feira (11) para se pronunciar pela primeira vez sobre o caso. A esposa de Whindersson Nunes também agradeceu as fãs pelas mensagens de carinho neste momento o qual ela revelou que “não tem sido fácil”.

“Muito, muito obrigada por tanto amor que me deram nessas últimas semanas…”, começou ela.

“Não tem sido fácil, mas os planos d’Ele [Deus] são maiores que os nossos”, completou Maria Lina, que ainda citou um trecho da bíblia. “Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”, completou Maria Lina.

A estudante de Engenharia Civil e o humorista perderam João Miguel, morto após nascer prematuras com apenas 22 semanas no último dia 31 de maio.

Veja também