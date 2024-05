Maria Lina desabafa sobre críticas à aparência e ganha apoio de Whindersson Nunes, seu ex

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 21:47 Para compartilhar:

Maria Lina Deggan desabafou com seus seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 20, após ser alvo de críticas sobre sua aparência. A influenciadora havia publicado um vídeo falando sobre pesadelos que teve após ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, mas em vez de interações sobre o tema, ela acabou sendo alvo de comentários ofensivos alheios ao assunto.

“Essas blogueiras parecem que levaram duas ‘tabuadas’ em cada lado do rosto e ficaram assim”, disse um usuário da plataforma. Esse e outros comentários foram exibidos por Maíra Lina, que fez uma série de publicações nos Stories.

+Após ajuda às vítimas no RS, Maria Lina pega carona em avião da FAB de volta para casa, mas avisa: ‘Não acabou’

+Whindersson Nunes desabafa sobre experiência de se tornar pai: ‘Nada se compara a ter um filho’

“E esses são os comentários que as pessoas pensam, escrevem, e acham que seria ‘interessante’ pontuar. Sempre que eu apareço em algum lugar, tem alguém criticando minha aparência, falando coisas horríveis. Eu sempre levei na brincadeira, mas está cada vez mais difícil ignorar”, lamentou ela, que é gaúcha que realizou trabalho voluntário de ajuda a vítimas no estado atingido pelas tragédias dos últimos tempos.

“Sobre essa moça, uma de muitas, a internet deu liberdade a pessoas infelizes falarem coisas que jamais falariam olhando na sua cara”, disparou ela.

“Você pode ter a opinião que quiser fora da internet e na sua roda de amigos. A partir do momento que você expõe isso publicamente, para todos verem, para alimentar o ódio de pessoas relacionadas ao corpo de alguém, aos filhos de alguém, ao casamento de alguém, ou a qualquer outra coisa que a gente acompanha todos os dias (abram os comentários de qualquer site de fofoca, você vai ver o ‘amor’ que as pessoas têm) você só mostra a autoestima de m*rda que você tem”, continuou ela em sua observação.

Em seguida, ela exibiu mais mensagens de ódio que recebeu em comentários no TikTok.

“Mulher, para de mexer no rosto, você já é tão bonita”, disparou uma. A empresária rebateu: “Por isso não sou ativa na rede vizinha. Todos os vídeos que eu mais gosto, que eu posto feliz da vida, esses são os comentários. Para mim, o TikTok é a rede mais complicada de todas”, avaliou

Maria Lina disse, ainda, que muitos internautas a atacam em razão do filho, Miguel, que ela perdeu, em maio de 2021. A criança, que nasceu prematura de 22 semanas de gestação, era fruto de seu antigo noivado com o humorista Whindersson Nunes, e não resistiu após dois dias de nascida.

“Hoje, são sobre a minha aparência. Mas já foram sobre meu filho, sobre meu luto, sobre meu trabalho aqui, sobre minhas amizades. Já doeram muito mais. Eu abro uma página de fofoca e os comentários são as pessoas despejando todo o ódio do mundo”, lamentou.

Whindersson Nunes interage

Algumas horas após seu desabafo nos Stories, Maria Lina compartilhou um clique com roupa de academia e chamou a atenção do seu ex, Whindersson Nunes.

“Com licença será q eu posso postar uma foto bonita?”, brincou ela ao compartilhar registros de mais um dia de treinos.

“Opa, fique à vontade!”, responde o youtuber.

O romance entre os dois acabou em agosto de 2021, após um ano juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA LINA (@marialdgg)