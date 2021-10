Maria Lina anuncia que vai se mudar de casa que alugou com Whindersson

Maria Lina Deggan, de 23 anos, anunciou nesta terça-feira (19), em seus stories do Instagram, que vai se mudar da casa que alugou com o ex-noivo, o humorista Whindersson Nunes. Com informações da Quem.

A estudante de engenharia e influencer havia dito que ficaria no imóvel até o fim do contrato, em janeiro de 2022, porém decidiu se mudar logo por conta da praticidade para chegar aos seus compromissos.

“Acho mais prático morar no centro, e não tão distante. Tudo acontece em São Paulo”, disse Maria Lina, que atualmente mora em Barueri, na Grande São Paulo.

Em agosto, a influencer contou como ela e o humorista decidiram sobre quem ficaria no imóvel, que é alugado.

“A gente alugou ela juntos em janeiro e morou aqui até o fim do nosso relacionamento. Quando a gente terminou, o Whindersson nunca gostou muito dessa casa… e eu falei para ele, já que ele queria se mudar, que ele deixasse eu ficar aqui nessa casa até terminar o contrato, que ele não precisava alugar um outro lugar para eu ficar. A gente combinou assim, numa boa, super amigavelmente. Ele topou na hora”, disse Maria Lina.

