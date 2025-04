Maria Fernanda, Roncatto, Cachorrão e Stephan conquistam índice no 1º dia do Troféu Maria Lenk

O Troféu Maria Lenk 2025 começou nesta segunda-feira (21) no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro, com destaque para quatro índices alcançados para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, em julho. O evento, que é a principal seletiva nacional, também servirá como classificatório para o Mundial Júnior da Romênia e para os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção.

O início das provas foi marcado por atraso de 1h30 em razão da ausência das ambulâncias obrigatórias no local. A situação levou à suspensão temporária das eliminatórias até que os veículos chegassem ao clube, o que ocorreu apenas no fim da manhã.

Apesar do contratempo, os atletas brasileiros brilharam nas piscinas. Nos 400m livre feminino, Maria Fernanda Costa foi campeã com o tempo de 4min06s30, seguida de Gabrielle Roncatto, com 4min06s53 – ambas abaixo do índice exigido para o Mundial, que era de 4min10s23. Aline Rodrigues ficou com o bronze.

“Não foi o meu melhor tempo, nem o tempo que eu esperava fazer aqui, mas estou feliz de encaminhar minha vaga para mais um Mundial já logo no primeiro dia de Maria Lenk”, declarou Maria Fernanda Costa.

No masculino, Guilherme Costa, o “Cachorrão”, venceu com 3min45s35, e Stephan Steverink, com 3min47s21, também nadou abaixo do índice de 3min48s15. O bronze foi para Dudu Moraes. Nesta prova, o australiano Samuel Short terminou a prova com um tempo abaixo dos braisleiro, com 3min,44s16, mas ficou fora do pódio justamente por ser estrangeiro.

“É o meu melhor tempo nadando no Brasil. Isso mostra que estamos no caminho certo para chegar bem no Mundial. Agora é fazer o planejamento estabelecido, fazer altitude e melhorar ainda mais”, comemorou Guilherme Costa, o Cachorrão.

Nos 100m borboleta feminino, Stephanie Balduccini surpreendeu ao vencer mesmo fora de sua especialidade, com 58s94, à frente de Beatriz Bezerra e Gabi Albiero. Nenhuma das atletas alcançou o índice para Singapura, que era de 58s33.

No masculino, Kayky Mota triunfou com 51s81, apenas quatro centésimos acima do índice de 51s77. Gui Caribé e Lúcio Flávio completaram o pódio.

As provas de 100m peito não tiveram índices. No feminino, Gabrielle Assis venceu com 1min08s62, distante do tempo exigido de 1min06s87. Fernanda Celidônio e Mercedes Salazar vieram na sequência. No masculino, Caio Pumputis foi o mais rápido, com 1min01s13, seguido por Kauã Carvalho e João Vieira Garcia. O índice era de 59s75.

O Troféu Maria Lenk vai até sábado (26), com eliminatórias às 9h30 e finais a partir das 18h.