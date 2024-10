Maria do Rosário vota no RS em busca de uma virada entre turnos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 9:51 Para compartilhar:

Maria do Rosário Nunes, candidata à prefeitura de Porto Alegre pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio Grande do Sul, votou para o segundo turno das eleições municipais, na manhã deste domingo, 27, na capital gaúcha.

A professora e política brasileira ficou atrás do seu oponente, Sebastião de Araújo Melo (MDB), no primeiro turno, com 26,28% (182.553 votos válidos), enquanto e Sebastião obteve 49,72% (345.420 votos válidos).

+ Eleições 2024: mais de 30 milhões de eleitores de 51 cidades vão às urnas neste domingo

A Pesquisa Quaest divulgada no sábado, 26, mostra o candidato do partido Movimento Democrático Brasileiro com 63% e Maria do Rosário com 37%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.