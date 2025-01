Maria Clara Spinelli anuncia fim da carreira: ‘Aposenta-se uma atriz-trans’

Maria Clara Spinelli, 49 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 29, para anunciar que decidiu abandonar a carreira de atriz. Em um desabafo, ela explicou a decisão de se aposentar.

A agora ex-atriz foi protagonista de “Elas por Elas”, remake exibido no horário das 18h da Globo, em 2023. Ela também trabalhou em outras produções na emissora, como “A Força do Querer” (2017), “Salve Jorge” (2012) e “Carcereiros” (2018), todas na mesma emissora.

+Nany People sobre Dia Nacional da Visibilidade Trans: ‘Celebra a conscientização’

+SBT anuncia volta do Bozo à emissora

O anúncio acontece no Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de Janeiro.

Maria Clara Spinelli fez uma série de publicações nos Stories do Instagram relatando sua decisão, e apagou as postagens do Feed.

“Há coisas que precisamos fazer e que são maiores do que nós mesmas. É uma Fúria. Uma Fúria Santa. E é essa Fúria o que me sustenta. Ser desprezada é pior do que ser odiada. Continuarei a escrever… até o fim. Terapia também é um processo de luto. Da pessoa que você acha que é, para a pessoa que você pode se tornar, talvez. Com sorte. Em um processo de muita dedicação e esforço”, começou ela.

“Estou sempre agradando aos outros. E, para agradar aos outros, eu preciso ser violentada. E eu não quero. Eu não quero mais! Hoje, aposenta-se uma atriz-trans. Hoje, morre uma mulher-trans. Aquelas, das quais eu nunca fui. Fiquei pensando: ‘Por que me chamariam para interpretar outro personagem, que não viesse com a experiência transgênero?’. Enfim, há muitas outras atrizes – ‘de verdade’. Há muitas outras mulheres – ‘de verdade’. Que podem desempenhar esses papéis. Eu, não. Então, a carreira de Maria Clara Spinelli, encerra-se. Aqui”, concluiu.

“Em Elas por Elas”, Maria Clara viveu a personagem Renée, que na primeira versão da trama se chamava Carmen e era interpretada por Maria Helena Dias.