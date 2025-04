Maria Clara Gueiros sofre assalto em SP e faz alerta: ‘Está acontecendo muito’

Maria Clara Gueiros usou as redes sociais, na última quinta-feira, 3, para relatar ter sofrido um assalto, em São Paulo, que a deixou levemente ferida. Ela contou que estava em um táxi quando foi surpreendida por bandidos, que levaram seu celular mediante emprego de violência.

Através dos Stories do Instagram, a atriz contou que um ladrão quebrou o vidro do carro com um soco e puxou seu celular. Ela tranquilizou amigos e seguidores informando que está bem, mas que acabou se ferindo um pouco devido à violência.

“Roubaram meu celular em São Paulo. Estava num táxi e o assaltante deu um soco no vidro, arrancou o telefone da minha mão. Machuquei um pouco a mão pela violência da coisa, mas nada sério. Estou bem”, disse, alertando os amigos que criminosos podem usar o dispositivo para se passarem por ela.

“Qualquer comunicação estranha do meu número não sou eu. Quando conseguir usar meu número de novo, aviso por aqui”, avisou.

Ao final, a atriz alertou as pessoas que esse tipo de violência está se tornando frequente.

“Cuidado. Esse tipo de assalto está acontecendo muito”, finalizou.

Atualmente, Maria Clara Gueiros está em com o espetáculo musical “Mamma Mia!”, cartaz em São Paulo.