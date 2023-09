Maria Casadevall desabafa sobre depressão: ‘Um ano sob os cuidados de minha mãe’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 15:16 Compartilhe

A atriz Maria Casadevall, 36 anos, fez um emocionante e longo desabafo sobre depressão, problema que ela enfrentou mais de dez anos atrás. Ela contou ter sofrido com uma fase severa da doença, com muitas crises intensas, e que precisou da ajuda da mãe, Teresa Casadevall, por mais de um ano.

Em uma série de vídeos compartilhados em sua conta no Instagram, a artista fala sobre os principais momentos de sua carreira e de como a doença a afetou em seu processo de consolidação no meio artístico.

Em seu desabafo, a atriz confessa que nunca sonhou em trabalhar na televisão, mas que aceitou a oportunidade que, inclusive, chegou em um dos momentos mais delicados de sua vida.

“A verdade é que a televisão nunca tinha sido um objetivo de carreira como prioridade e o teatro já significava o apogeu do ofício pra jovem atriz que eu era”, escreveu ela na legenda de um dos vídeos postados no Feed.

“Depois de muita caminhada cheguei no lugar onde eu mais queria estar: uma companhia de teatro (…) Me deparei com uma depressão muito séria que, aos 24 anos, atravessou meu caminho e minha psique. Passei por crises intensas. Muitas coisas que não cabem aqui, e tive o privilégio de passar quase um ano sob os cuidados de minha mãe”, recordou.

Prestes a desistir da carreira de atriz e ingressar na faculdade de antropologia, Maria Casadevall recebeu um convite para participar do teste do que seria sua primeira grande novela, Amor à Vida (TV Globo), em 2013.

“Quis não existir mais, e ser atriz me parecia insuportável e dolorido. Tudo isso doeu tanto quanto me ensinou sobre mim, mas sem romantizar. Foi uma jornada longa dentro e fora da medicina alopática, em um processo lento de recuperação… O que era pra ser a despedida da profissão, veio fortalecendo uma nova fase deste ‘fazer’. Eu estava reconstruindo meu amor pela vida e essa fase se iniciou com uma novela na maior emissora do país. E como ela se chamava? A novela? AMOR À VIDA”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Teresa Casadevall (@teresacasadevall)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EspaçA Coletiva. (@mariacasadevall)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias