Maria Cândida mostra o corpo e reflete sobre menopausa: ‘Engordei 10 kg’

Maria Cândida, 53 anos, usou as redes sociais para avaliar os efeitos da sobre menopausa e refletir sobre os cuidados com o corpo nessa fase da vida. Nesta segunda-feira, 15, em seu perfil no Instagram, ela compartilhou registros de biquíni e revelou ter engordado 10 quilos nos últimos 12 meses.

Em um desabafo, a apresentadora contou que, agora, pretende perder peso como forma de cuidar da saúde.

“Engordei 10 kg no último ano. Falo o tempo todo do ganho de peso, que vai acontecer com a maioria nessa fase da vida… se a gente não organizar alimentação e exercícios. Pois é! Chegou a minha vez!!!”, colocou ela na legenda da publicação no Feed.

“Ganhei e vou perder. E por que quero perder? Porque a tendência é ganhar peso com muita facilidade até o final da vida. Mais e mais. E não é só porque gosto de comer e beber… é que a menopausa traz muitas mudanças”, alertou ela.

“Com o metabolismo mais lento progressivamente, perda muscular (o músculo auxilia no emagrecimento) e queda hormonal (menopausa)… é ganho de peso na certa. Dez em um ano, depois outros 10… e fica muito difícil de perder depois”, observou a jornalista.

Maria Cândida destacou ter compreendido que, após entrar nesse período, não se deve relaxar, e apontou os primeiro problemas acarretados pelo ganho de peso.

“Esses 10kg a mais já impactam para subir e descer escadas com agilidade… se a gente pensar, são 10 kg de açúcar ou farinha ou o que for… acoplados como pochetes no nosso corpo… e cansamos mais para fazer qualquer coisa, óbvio”, comentou, acrescentando que pretende eliminar os quilos a mais até o fim do ano, com exercício e alimentação balanceada.

A jornalista acredita que, apesar de não ser fácil, voltar ao peso de um ano atrás não é tarefa impossível, já que entre 2017 e 2018, ela chegou a ficar 14 kg acima do seu peso normal.

“Eu os perdi aos poucos tirando o álcool, doces (só uma vez por semana), fazendo refeições leves à noite (de preferência até 19h) e passando tudo para integral. Usei a medicação na época para me ajudar (com orientação médica). Sem neuras, perdi os 14kg. Vamos começar de novo”, falou. “Santa menopausa. Para quem ama os prazeres à mesa, essa fase pede exercícios e pouco exagero. Que pena (risos)”, animou-se ela.

