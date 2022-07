‘Maria Bruaquers’: Emancipação da personagem de ‘Pantanal’ gera legião de fãs

Apesar de ter tido uma queda no Ibope nas últimas semanas, a novela ‘Pantanal’ segue sendo muito citada e comentada nas redes sociais, principalmente no Twitter, que já virou segunda tela para fãs do folhetim, que se autointitulam ‘pantaneires’. Com muitos personagens marcantes, uma vem se destacando pela sua transformação e curva narrativa desde o começo da novela: a personagem Maria Bruaca, interpretada por Isabel Teixeira, que vem conquistando o público com seu jeito “atirado” e cenas cômicas.

Desde o início da novela, Maria Bruaca já havia ganhado a simpatia do público por se encontrar em uma relação abusiva com o marido Tenório, interpretado por Murilo Benício. Ao descobrir que seu companheiro mantinha uma segunda família em segredo, deu-se início a uma verdadeira fase de emancipação da personagem.

Maria passou a questionar as atitudes do marido, e também a abrir os olhos para outras opções de pares românticos a sua volta. Passou a sinalizar interesse por vários homens que encontra, se tornando mais “solta” e arrancando risos do público. Ela também passou a ter relações extraconjugais com os peões da fazenda, primeiro com Levi, interpretado por Leandro Lima, e depois com Alcides, interpretado por Juliano Cazarré.

Além de se libertar da subjugação de um marido que não a respeitava, Maria Bruaca trouxe questões de grande importância nos debates atuais. A repressão sexual, já que Maria era submissa ao marido e não podia explorar a sua própria sexualidade. A representatividade da mulher madura no entretenimento, que normalmente descarta atrizes mais velhas, e o tabu do prazer feminino. Além da narrativa de “traição e vingança”, normalmente muito bem recebida pelo público.

O episódio da última terça-feira (12) foi um dos mais emblemáticos para a personagem. Ao jogar chame para três novos homens da fazenda, ela não mediu esforços para ser notada. A cena gerou reações no público e Maria Bruaca entrou para os trending topics do Twitter. Confira o momento:

Os fãs de Maria Bruaca se autointitulam “Maria Bruaquers’ e a apelidaram carinhosamente de “Mary Bru”. Confira os memes envolvendo a personagem:

por mim a mary bru pega no berrante de todos os homens dessa novela a lenda merece ser feliz #Pantanal pic.twitter.com/GwSXErKKTv — ᴄʀғ ناتاليا (@jauredtube) July 13, 2022

o fogo que essa mary bru tem esquentou o café rápido #Pantanal pic.twitter.com/rvTVkT7crf — vause (@artsgiovanna) July 13, 2022

Eita que a Maria bruaca tá doida com tanto peão na frente dela#pantanal pic.twitter.com/vBFGI8wH4X — biazinha⁴⁴ 🇧🇷 (@trizcortland) July 13, 2022

a maria bruaca maior papa diabo querendo um peao com pacto com o cramulhao#Pantanal pic.twitter.com/8gkpUC7nr0 — bianca 🐅 (@teledr4mas) July 13, 2022

Maria Bruaca deve estar com dor nas costas de carregar essa novela nas costas. É a maioral mesmo. #pantanal pic.twitter.com/GyWxmnepdF — Angel (@afliima) July 13, 2022