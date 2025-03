Maria Bethânia se irrita com falhas no som durante apresentação: ‘Não vou cantar’

A cantora Maria Bethânia perdeu a paciência na noite de sábado, 15, no palco da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Em sua apresentação solo pela turnê “Caetano & Bethânia”, com Caetano Veloso, a artista enfrentou problemas com o som e não disfarçou seu descontentamento.

“Tudo errado aqui no som. Não dá para cantar com esse som, não. Me respeitem. Não vou cantar com esse som”, indignou-se a artista, no palco.

Na sequência, Bethânia explica que seu microfone foi trocado, mas o problema não foi resolvido. “Para mim está um horror. Só tem chiado no meu ouvido. Não é absolutamente o som que eu estava cantando. Acabou. Chama Caetano para fazer o final do show”, declarou. E concluiu: “Eu não posso fazer o solo se eu não tenho voz, gente. Sou uma cantora, não tenho outra coisa senão minha voz. Sinto muito, é uma vergonha no Rio de Janeiro voltar e acontecer isso”.

Maria Bethânia interrompeu seu show na noite de sábado (16), no Rio de Janeiro, devido a falhas técnicas. A cantora exigiu respeito da equipe por problemas com o microfone e o retorno. pic.twitter.com/EMg0LF4cnr — Daniel Neblina (@danielneblina) March 16, 2025

Esse foi o último show dos irmãos no Rio de Janeiro pela turnê conjunta, que começou em agosto de 2024. A última apresentação nacional está marcada para sábado, 22, em Porto Alegre.