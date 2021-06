Maria Beltrão se emociona com homenagem a Artur Xexéo: ‘Te amo muito’

Maria Beltrão ficou emocionada na edição do “Estúdio i”, da GloboNews, desta segunda feira (28) após fazer uma homenagem ao seu amigo e companheiro de bancada Artur Xexéo. O programa teve diversos depoimentos de amigos do jornalista, que morreu no último domingo (27) por complicações de um linfoma.

“Eu peço licença para falar do Xexéo por uma perspectiva pessoal, até porque se há algo que me enche de orgulho, é saber que eu ganhei o direito de falar dele com alguma intimidade. hoje encho o peito para dizer que ele não é só meu colega de ‘Estúdio i’, como um grande amigo. Xexéo era uma presença, me dava bronca quando eu estava doente e não procurava um médico, me consolava quando eu estava triste, estava sempre comigo. Por trás daquele jeitão ranzinza, que o consagrou, havia um coração gigante, generoso, sensível e amoroso”, afirmou a apresentadora.

O @estudioi se despede do comentarista e amigo Artur Xexéo. O jornalista morreu neste domingo (27), aos 69 anos. Com mais de 40 anos dedicados ao jornalismo, Xexéo virou uma grande referência. Acompanhe as homenagens na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/RpX1qVAsdy — GloboNews (@GloboNews) June 28, 2021

Maria ainda lembrou de alguns momentos de sua vida, como a convulsão que sofreu em 2016 e que o fez ficar em coma por 30 dias. A jornalista disse que Xexéu afirmou que ficou vivo porque precisava “resolver algumas pendências.”

“Te amo muito, Xexéo. Tenho certeza que você vai continuar intercedendo por cada um de nós aqui. Você nasceu para a eternidade”, disse Maria.

