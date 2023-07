Mari Palma compartilha clique em meio a lágrimas e reflete: ‘Dias difíceis’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 6:39 Compartilhe

Mari Palma emocionou seguidores nesta segunda-feira, 24, com um texto sincero sobre sentimentos. No Instagram, a jornalista publicou uma foto chorando e abriu o coração.

“Achei essa foto no meu celular de um dos dias difíceis nas últimas semanas”, escreveu ela, que relatou sofrer de ansiedade.

“Venho passando por momentos de muita ansiedade e muita incerteza, ao mesmo tempo que eu sinto muita falta de quem mais me daria força e saberia o que dizer numa hora dessas, que é meu pai. Mas eu não vou fazer um texto lamentando nada disso porque eu seria injusta com todos os privilégios que eu tenho, com tudo de bom que acontece comigo e com todas as pessoas incríveis que eu tenho do meu lado”, continuou Mari, cujo pai faleceu, em 2021, vítima de câncer.

“Tem uma parte da minha vida que eu escolho guardar pra mim e não dividir aqui, e é dessa parte que eu tô cuidando muito agora. E por mais que tudo isso esteja no offline, o carinho que eu recebo de vocês online faz toda a diferença. Então, mais uma vez, obrigada por continuarem comigo”, finalizou, na legenda da publicação.

Veja:

Vale lembrar que, além da morte do pai, Mari tem lidado com uma separação publicamente exposta. Ela se divorciou de Phelipe Siani em fevereiro, quase seis meses após terem subido ao altar. Apesar do término, os jornalistas seguem amigos e trabalhando juntos na CNN Brasil.

